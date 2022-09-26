Иван Охлобыстин уверен, что актер Михаил Пореченков первым пойдет воевать

Иван Охлобыстин, актёр, сценарист и режиссёр, решил высказаться о мобилизации звезд российского шоу-бизнеса. По заявлению 56-летнего артиста театра и кино, Михаил Пореченков пойдёт на фронт первым.

Поклонники одолевают звёзд-патриотов своими призывами отправляться в зону боевых действий. Звезда телесериала "Интерны" не захотел верить новостям о том, что знаменитостей из области культуры и шоу-бизнеса ждут окопы на территории Донбасса и других украинских областей.

"Касаемо списка артистов, мобилизованных на спецоперацию, это кем-то разгоняемый фейк. Никуда никто не едет", — уверенно заявил актёр.

Добровольно участвовать в спецоперации, по словам Охлобыстина, согласится его коллега Пореченков.

"Говорил с Мишей, он пока не в курсе. Хотя он точно пойдёт первым, если позовут", — добавил Иван Иванович.



