Актер Станислав Садальский: «Певица Валерия отменила концерты из-за плохо продающихся билетов»

Станислав Садальский порассуждал о причинах отмены концертов певицы Валерии. По словам актера, артистка решила отменить концерты в РФ из-за плохо продающихся билетов, а не частичной мобилизации.

Недавно Валерия заявила всем своим поклонникам, что она отменяет сольные концерты. Мотивом такого решения исполнительница назвала неготовность, и неуместность выступать с развлекательными мероприятиями в период призыва.

Садальский в своем микроблоге обсудил с подписчиками данную тему. Актер полагает, что звезда эстрады не сказала правду:

«Просто не покупают люди билеты, хотя на мой вкус певица хорошая. Сейчас упали продажи на все концерты».

Поклонники согласились с актером, а кто-то из подписчиков выразил свое мнение.

«А отменила Валерия их из-за того, что у Иосифа Пригожина новая должность появилась на канале НТВ. Теперь он является соведущим Леры Кудрявцевой, кормилец в семье есть. Не все так просто, пожалуйста не обольщайтесь».