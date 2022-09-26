Алла Пугачева впервые высказалась о специальной военной операции на Украине

Алла Пугачева, которая уехала вместе с семьей из России еще весной, упорно молчала. В то время как ее супург активно говорил о событиях, происходящих в стране и мире, 73-летняя певица старалась не высказываться на политические темы.

Но сейчас артистка не смогла промолчать. Сначала Пугачева заступилась за шоумена Максима Галкина и назвала его неподкупным человеком. И-за этого певица сама попросила внести ее в список иноагентов. Затем Примадонна добавила, что у нее весьма смешанное отношение к специальной военной операции на территории Донбасса и Украины.

«Обращение в Минюст России. Прошу Вас зачислить меня в ряды иноагентов любимой страны, поскольку я полностью солидарна со своим супругом, порядочным, искренним, честным и неподкупным человеком. Настоящим патриотом РФ, желающим своей родине только процветания, свободы слова мира и прекращения гибели российских ребят за чьи-либо иллюзорные цели, делающие изгоем страну и утяжеляющие жизнь всех граждан», —оставила обращение Пугачева.