Аналитик Колчин отметил роль фильма Евгения Пригожина «Лучшие в аду» в условиях информационного противостояния

По мнению аналитика Центра сопровождения политических процессов Петра Колчина, кино является настоящим оружием противодействия русофобии.

Сегодня появился обновленный трейлер фильма «Лучшие в аду», который выйдет на экраны 5 октября на платформе «Ярус». Анонс вызвал бурную реакцию в соцсетях и СМИ. Над фильмом работала студия Aurum Production, а среди создателей называют петербургского бизнесмена Евгения Пригожина.

«В настоящий момент особенно важно именно культурное освещение и культурная репрезентация тех событий, которые происходят и происходили в Донбассе уже на протяжении боле восьми лет. В условиях информационного противостояния хорошим оружием противодействия антироссийской компании, которую ведут различные прозападные элементы, являются подобные патриотические кинопроизведения. И этому нужно оказывать всемерную поддержку», — считает Петр Колчин.

Кинокомпания Aurum Production уже известна съемками фильмов «Солнцепек», «Турист» и «Ржев». Все киноленты получили высокие оценки экспертов и зрителей онлайн-кинотеатров.