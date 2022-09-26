Андрей Малахов посвятил премьеру своей новой программы «МАЛАХОВ» военным корреспондентам

Image 16+
Андрей Малахов посвятил премьеру своей новой программы «МАЛАХОВ» военным корреспондентам
Знаменитости
Фото из открытых источников

Стала известна тема первого выпуска новой программы Андрея Малахова. Оказалось, что ведущий посвятил премьеру передачи «МАЛАХОВ» военным корреспондентам.

В понедельник, 26 сентября, состоится премьера нового телевизионного проекта «МАЛАХОВ». Шоу известного ведущего Андрея Малахова будет выходить на канале «Россия» ежедневно кроме выходных в 16.30. Тема первого выпуска звучит так: «Военкор. Есть такая профессия».

В студии соберутся известные военные корреспонденты. Журналисты во время съемок временно оказались в Москве, хотя скоро вернутся на передовую. Репортеры освещают события на территории проведения СВО, для большинства из них это не первые командировки. Военкоры и их близкие расскажут о специфике этой непростой работы.

В студии у Малахова появятся военные корреспонденты канала «Россия» - Евгений Поддубный, Александр Рогаткин, Андрей Руденко,  Александр Сладков, Сергей Зенин, Антон Степаненко, Ольга Курлаева, Николай Долгачев, Григорий Вдовин и Евгений Давыдов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Ксения Бородина обратилась к сбежавшим из РФ призывникам

Сегодня, 17:30

Алла Пугачева впервые высказалась о специальной военной операции на Украине

Сегодня, 17:27

Андрей Малахов посвятил премьеру своей новой программы «МАЛАХОВ» военным корреспондентам

Сегодня, 17:20

Певец Сергей Лазарев признался, что и сам хотел бы стать участником шоу «Аватар»

Сегодня, 13:32

Стала известна фраза, после которой стрелок открыл огонь в военном комиссариате Усть-Илимска

Сегодня, 11:54

У онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк появился шанс полностью выздороветь

Сегодня, 11:00

Актер Станислав Садальский: «Певица Валерия отменила концерты из-за плохо продающихся билетов»

Сегодня, 10:51

Ясновидящая Ахметжанова предсказала судьбу Пугачевой после скандального обращения к Минюсту РФ

Сегодня, 10:36

Соседов считает Киркорова одним из самых достойных артистов в российском шоу-бизнесе

Сегодня, 10:17

Роза Сябитова покинула ТВ-шоу «Звезды в Африке»

Сегодня, 10:12

Зять Иосифа Пригожина получил повестку в рамках частичной мобилизации в РФ

Сегодня, 10:10

Бывший муж Равшаны Курковой Станислав Румянцев попал под частичную мобилизацию в РФ

Сегодня, 09:44

Иван Охлобыстин уверен, что актер Михаил Пореченков первым пойдет воевать

Сегодня, 09:36

«Шут гороховый, помог бы сиротам!»: Филиппа Киркорова обвинили в транжирстве

Вчера, 20:54

У единственного сына Константина Меладзе врачи обнаружили неизлечимое заболевание

Вчера, 20:37

Депутат Госдумы Башанкаев сообщил о частичной мобилизации медработников

Вчера, 20:27

Актер Ивар Калныньш посетил спектакль сбежавшей из РФ Чулпан Хаматовой в Риге

Вчера, 20:09

Жириновский ещё при жизни дал ответ Пугачевой по поводу своего эпатажного поведения

Вчера, 19:41

46-летняя балерина Анастасия Волочкова рассказала о своих предпочтениях в постели

Вчера, 19:28

Рок-группа «Би-2» объявила о своем возвращении на музыкальную сцену

Вчера, 19:19

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Опубликован список болезней, который освобождает от мобилизации
  • Вчера, 21:09

Опубликован список болезней, который освобождает от мобилизации

Гражданин может получить отсрочку от службы по состоянию здоровья. Существует целый перечень болезней, на который в решениях опираются комиссии при

Мобилизованного екатеринбуржца из местного военкомата отправили домой
  • 24-09-2022, 12:06

Мобилизованного екатеринбуржца из местного военкомата отправили домой

В военкомате Верх-Исетского и Железнодорожного районов мобилизованного екатеренбуржца отправили домой. Мужчина прибыл в военкомат по повестке. Как

В Госдуме РФ назвали войска НАТО в Польше идеальной целью для ядерного оружия
  • Вчера, 21:33

В Госдуме РФ назвали войска НАТО в Польше идеальной целью для ядерного оружия

В Госдуме назвали идеальную цель для ядерного оружия. Об этом заявил Андрей Гурулев, член комитета ГД по обороне, в своем Телеграме. «Есть тенденция

У единственного сына Константина Меладзе врачи обнаружили неизлечимое заболевание
  • Вчера, 20:37

У единственного сына Константина Меладзе врачи обнаружили неизлечимое заболевание

Союз композитора Константина Меладзе с экс-возлюбленной омрачился большой трагедией. У наследника знаменитого музыканта обнаружили неизлечимое

Мобилизованного екатеринбуржца из местного военкомата отправили домой
  • 24-09-2022, 12:06

Мобилизованного екатеринбуржца из местного военкомата отправили домой

В военкомате Верх-Исетского и Железнодорожного районов мобилизованного екатеренбуржца отправили домой. Мужчина прибыл в военкомат по повестке. Как

Алла Пугачева в лосинах и длинной рубашке повеселилась в компании Крутого и Николаева
  • Вчера, 13:00

Алла Пугачева в лосинах и длинной рубашке повеселилась в компании Крутого и Николаева

Алла Пугачева отдохнула в компании Игоря Крутого и Игоря Николаева. Примадонна была стильно одета и находилась в прекрасном настроении. Николаев

Новости партнеров
Новости партнеров
Частичная мобилизацияв РФ: сколько человек и куда сегодня отправятся из Архангельска
  • 24-09-2022, 19:34

Частичная мобилизацияв РФ: сколько человек и куда сегодня отправятся из Архангельска

Сегодня, 24 сентября, в Архангельске прошел первый сбор мужчин, которым пришла повестка о частичной мобилизации. Призывники сначала прибыли в пункт

Мобилизованным призывникам рассказали, как пользоваться телефоном на передовой
  • Вчера, 22:13

Мобилизованным призывникам рассказали, как пользоваться телефоном на передовой

Мобилизованным призывникам рассказали, как пользоваться телефоном на передовой. Участникам СВО на Украине советуют не брать с собой на фронт телефон

Ярославцам приходят повестки на проверочные военные сборы, которые были отменены
  • Вчера, 08:42

Ярославцам приходят повестки на проверочные военные сборы, которые были отменены

Жителям Ярославской области продолжают приходить повестки на проверочные военные сборы. Дело в том, что они были отменены. По информации иточников,

Новосибирские врачи рассказали, кого затронет частичная мобилизация в РФ
  • 24-09-2022, 10:14

Новосибирские врачи рассказали, кого затронет частичная мобилизация в РФ

В России была объявлена частичная мобилизация. Под призыв попадают медицинские работники, так как многие имеют военный билет. Но у большинства из них