Андрей Малахов посвятил премьеру своей новой программы «МАЛАХОВ» военным корреспондентам

Стала известна тема первого выпуска новой программы Андрея Малахова. Оказалось, что ведущий посвятил премьеру передачи «МАЛАХОВ» военным корреспондентам.

В понедельник, 26 сентября, состоится премьера нового телевизионного проекта «МАЛАХОВ». Шоу известного ведущего Андрея Малахова будет выходить на канале «Россия» ежедневно кроме выходных в 16.30. Тема первого выпуска звучит так: «Военкор. Есть такая профессия».

В студии соберутся известные военные корреспонденты. Журналисты во время съемок временно оказались в Москве, хотя скоро вернутся на передовую. Репортеры освещают события на территории проведения СВО, для большинства из них это не первые командировки. Военкоры и их близкие расскажут о специфике этой непростой работы.

В студии у Малахова появятся военные корреспонденты канала «Россия» - Евгений Поддубный, Александр Рогаткин, Андрей Руденко, Александр Сладков, Сергей Зенин, Антон Степаненко, Ольга Курлаева, Николай Долгачев, Григорий Вдовин и Евгений Давыдов.