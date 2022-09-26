Бывший муж Равшаны Курковой Станислав Румянцев попал под частичную мобилизацию в РФ

В России ввели частичную мобилизацию. На службу призывают тех, кто имеет боевой опыт. На днях повестку вручили актеру Стасу Румянцеву, экс-супругу Равшаны Курковой.

33-летний артист написал, что временно вынужден приостановить творческую деятельность, поскольку отправляется на службу. Мужчина принял решение поддержать родину в это непростое время.

«Не осуждайте мое решение! Все, кто любит меня, знайте, я тоже вас люблю. Время сейчас непростое, может быть все решится, а может быть, все будем там скоро. Вчера мне пришла повестка, был в военкомате. Я служил на корабле, моряк, это был мой выбор. Призывают в пехоту, в кантемировскую танковую дивизию. Лопата, окоп, автомат. Пока не все еще решено, жду 28 сентября, когда медкомиссия вынесет свое решение. А пока жду. Я обязательно вернусь!» —написал Румянцев.

У Равшаны начались отношения со Станиславом во время совместной работы над нашумевшим спектаклем «Черный Русский». Куркова, которая до этого три раза была замужем, в 2017 году стала супругой Румянцева, младшего на 9 лет. Но этот брак просуществовал недолго и вскоре пара разошлась.

Равшаны начались отношения со Стасом Румянцевым, начинающим актером - они сблизились во время совместной работы над нашумевшим спектаклем «Черный русский». Источник: https://stuki-druki.com/facts2/Ravshana-Kurkova-i-Stanislav-Rumyancev-tayno-pozhenilis-foto.php Штуки-дрюки ©