Зять Иосифа Пригожина получил повестку в рамках частичной мобилизации в РФ

Продюсер Иосиф Пригожин совсем недавно стал дедушкой. Его старшая дочь Даная родила первенца. Но радость молодой семьи омрачает вопрос, заберут ли Евгения Ткаченко (зятя Пригожина) в армию в связи со сложившейся ситуацией и объявленной мобилизацией.

53-летний супруг Валерии поделился со своими подписчиками тревожной новостью: «Зятю, мужу дочери, пришла повестка. Но у них только что ребенок родился».

Новоиспеченного ведущего программы «Звезды сошлись» успокоил военный эксперт. Как заявил специалист, возможно работники военкомата не знали, что Евгений недавно стал отцом. Поэтому молодому отцу нужно сообщить об этом представителей соответствующих инстанций.

Также эксперт добавил, что студенты могут не беспокоиться. Никто в армию их брать не будет, поэтому пусть спокойно продолжают обучение.