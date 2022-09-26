Эксперт Тимошенко высоко оценил профессионализм ушедшего отставку главного тыловика России Булгакова 

Тыловая работа имеет критическую важность для успехов на фронте, пояснил военный эксперт, полковник Михаил Тимошенко. Победы, которых добились российские войска в решении своих боевых задач, стали следствием профессионализма командующего тыловым обеспечением генерала армии Дмитрия Булгакова. Пост замминистра обороны по тылу он занимал с 2008 года. Тимошенко отметил, что таких управленцев в рядах российской армии крайне мало. Эксперт выразил сожаление в связи с переходом Булгакова на другой, ответственный участок работы.

«За более чем 14 лет в должности замминистра обороны России по материально-техническому обеспечению Дмитрий Булгаков сделал много, он знал свое направление до тонкостей», — подчеркнул Тимошенко.

За эти годы главный тыловик решил множество проблем, которые годами копились в армии. К примеру, были восстановлены ремонтные предприятия, которые занимаются обслуживанием техники.

«Булгакова не в чем упрекнуть. Ему же пришлось объединить то, за что отвечал отдельный замминистра обороны, в результате реформ у него на руках оказалось и тыловое, и техническое обеспечение, то есть все ремонты, поддержание техники в боевой готовности. Если Шойгу – хороший администратор, то на Булгакове был весь тыл и техническое обеспечение», — резюмировал военный эксперт.

Известно, что Булгаков занимался, в том числе, обеспечением группировки российских войск, которая находилась в Сирии. Благодаря отлаженной работе тыловиков, все задачи были выполнены. За это Булгаков получил звезду Героя России.