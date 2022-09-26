Юморитска Елена Воробей пожаловалась на дискомфорт во время съемок в «Шоу Аватар»

Судьи увлекательного российского «Шоу Аватар» раскрыли с первого раза известную юмористку Елену Воробей, которая выступила в образе Русалочки. В проекте она спела песню «Дельфин и русалка».

Мнения членов жюри сперва были разделены. Ида Галич заявила, что узнает в конкурсантке Анну Семенович, а Марк Тишман сказал, что под этой маской выступает Ирина Отиева. В конечном итоге все согласились, что за аватаром Русалочки скрывалась Воробей.

При этом сама пародистка пожаловалась на сильный дискомфорт во время съемок проекта. Артистка сравнила условия с настоящими пытками в средневековье.

«Костюм этот, в котором я управляла аватаром, ну очень обтягивающий. На голову крепилось тяжелое устройство. Я артистка со стажем, начинала в прошлом, XX веке. И воображение богатое у меня. Кажется, что в Средние века так пытали, когда стискивая черепную коробку», — призналась 55-летняя Воробей.