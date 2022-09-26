Ксения Бородина обратилась к сбежавшим из РФ призывникам

Ксения Бородина обратилась к сбежавшим мужчинам, которые покинули РФ после начала проведения президентом частичной мобилизации. Обо всем, что она думает, Ксюша написала в Telegram-канале.

Бородина спросила своих подписчиков о том, как они относятся к мужчинам призывного возраста, которые поспешно уехали из России. Теледива задала вопрос о том, как теперь собираются жить родственники людей, оставшись полностью без поддержки и крепкого мужского плеча.

"А те вот, кто уехал, Вы своих матерей, отцов, дедушек, бабушек тут оставили? Получается, что если взрослые мужики убежали, дети пойдут на фронт? В свои 18 лет!", - возмутилась Бородина.

Ведущая также отметила, что она никого не осуждает, а просто хочет понять сложившуюся непростую ситуацию и услышать мнения других людей на этот счет.