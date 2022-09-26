«МК»: Логика Путина и будущее РФ стали понятны, но частично

В эту пятницу, 30 сентября 2022 года, планируется обращение Владимира Путина к Федеральному собранию. Обозреватели издания «МК» отмечают важность данного события.

Портал пишет, что если ранее обращение интересовало узкий круг населения, то сегодня его ждут всей страной. О чем будет говорить президент Федеральному собранию, частично известно. К этому времени будут готовы результаты референдума. Как ожидается, территория РФ увеличиться, что накладывает некоторые обязательства и решения, которые нужно принимать по новоиспеченным регионам.

Но это далеко не единственная тема, которую обсудит российский президент. Журналисты «МК» считают, что вопрос о применении ядерного тактического оружия РФ открыт. Будет ли об этом говорить лидер России, остается загадкой.