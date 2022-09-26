«Никому нет дела»: ясновидящая предсказала Пугачевой эмиграцию и безрадостную судьбу

Известная ясновидящая предсказала Алле Пугачевой безрадостную судьбу. Как рассказала звезда "битвы экстрасенсов" Кажетта Ахметжанова, Примадонна сейчас пребывает на распутье.

Кажетта уверена, что Алла Борисовна отдалилась от супруга, и больше они не близки. При этом певица не хочет разводиться. Народная артистка не может для себя решить, оставаться ли ей на родине или уехать за рубеж. Наверняка, Примадонна вновь отважится покинуть Россию, хотя знает, что впереди ее ждет безрадостная судьба.

На данном этапе Пугачеву в Россию тянет. В другой стране она грустит и раздражается. Она хочет видеть вокруг себя наши традиции и наших людей. Через определенное время она вновь уедет из РФ. Но пробудет вне страны год, или немного больше, - сказала экстрасенс.

Ясновидящая добавила, что второй побег певицы не вызовет такого резонанса в обществе, как первый. Популярность Аллы Борисовны на родине стремительно упала, поэтому россиян не интересуют ни заявления Пугачевой, ни ее лична жизнь.