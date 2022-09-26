Отар Кушанашвили заявил, что рэпер Тимати является «человеком, не сделавшим ничего толкового»

Отар Кушанашвили в своем авторском шоу «Каково?!» раскритиковал рэпера Тимати, который высмеял Аллу Пугачеву за ее гражданскую позицию по отношении к России. По мнению скандального журналиста, исполнитель и рядом не стоит с Примадонной по своим заслугам.

«Это человек, который не сделал ничего толкового, а написал такое странное письмо. Тимати даже не знает биографии Пугачевой. А когда-то она была настоящим олицетворением нашей страны», — сказал Кушанашвили.

По мнению Отара, Примадонну российской эстрады никто в России никто не тронет, но точно захейтят.

Также публицист отметил, что половина граждан не оценили «сентиментальность» певицы, которая попросила ее признать иноагентом. Вместе с тем вторая половина россиян поддержала позицию Аллы Борисовной, уверен колумнист.

Кушанашвили напоследок напомнил, что он дружит с Максимом Галкиным, и подчеркнул, что не станет отрекаться от шоумена, которого считает самым «светлым и чистым» человеком из всех ему знакомых.