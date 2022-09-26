Перечислены болезни, дающие отсрочку от частичной мобилизации

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Перечислены болезни, дающие отсрочку от частичной мобилизации
Здоровье
Фото из открытых источников

При наличии некоторых заболеваний мобилизованных мужчин признают негодными к прохождению службы. Болезни, дающие отстрочку от частичной мобилизации, перечислил врач-анестезиолог и медицинский юрист Дмитрий Кашка.

Отсрочка положена людям, у которых есть серьезные проблемы со здоровьем, от острой формы туберкулеза, до  глухоты или ВИЧ. Негодными к несению службы признаются граждане, у которых в билете после прохождения медицинской комиссии поставлена категория «Д».

Прежде всего речь идет о гипертонии третьей степени, муковисцидозе, эпилепсии с приступами чаще пять раз в год, полной глухоте, ВИЧ, острой форме туберкулеза, запущенной экземе и псориазе. Травмы, включая переломы, а также COVID-19, дают временную отсрочку, но не более нескольких месяцев. Врач также отметил, что астма, диабет и другие болезни, не входящие в перечень исключений, не помогут избежать частичной мобилизации.

«Эти болезни не дают негодности, если только очень тяжелая стадия. Если последствия инфаркта, то может быть, негодность дадут. Разбираются в каждом случае, в зависимости офицер ты или нет. Офицер годен больше, чем не офицер», — добавляет Кашка.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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