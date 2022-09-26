Продюсер Митрошенков рассказал об изменениях, которые скоро произойдут на российском телевидении

Александр Митрошенков рассказал об изменениях, которые настигнут российское телевидение совсем скоро. По информации телепродюсера, о судьбе звезд говорить будут и далее, но танцев на костях больше не будет.

«Это будут не танцы на костях, а романистика, вызывающая сопереживание. Руки-базуки, несомненно, уйдут. Тиктоковские темы тоже. Напыщенные звезды с разукрашенными лицами и наколотыми ботоксом губами личности больше никому не интересны», - заявил Митрошенков.

Также продюсер добавил, что модель Анна Калашникова очень неплохо себя проявила пробах новой телевизионной викторины. Наконец-то она не будет говорить о жизни Софии Ротару и Аллы Пугачевой.

А Прохор Шаляпин, по мнению Александра, свою жизнь прожигает, хотя у него прекрасный голос.