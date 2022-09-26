Продюсер Митрошенков рассказал об изменениях, которые скоро произойдут на российском телевидении

Гражданин может получить отсрочку от службы по состоянию здоровья. Существует целый перечень болезней, на который в решениях опираются комиссии при
В военкомате Верх-Исетского и Железнодорожного районов мобилизованного екатеренбуржца отправили домой. Мужчина прибыл в военкомат по повестке. Как
В Госдуме назвали идеальную цель для ядерного оружия. Об этом заявил Андрей Гурулев, член комитета ГД по обороне, в своем Телеграме. «Есть тенденция
Союз композитора Константина Меладзе с экс-возлюбленной омрачился большой трагедией. У наследника знаменитого музыканта обнаружили неизлечимое
В военкомате Верх-Исетского и Железнодорожного районов мобилизованного екатеренбуржца отправили домой. Мужчина прибыл в военкомат по повестке. Как
Алла Пугачева отдохнула в компании Игоря Крутого и Игоря Николаева. Примадонна была стильно одета и находилась в прекрасном настроении. Николаев
Сегодня, 24 сентября, в Архангельске прошел первый сбор мужчин, которым пришла повестка о частичной мобилизации. Призывники сначала прибыли в пункт
Мобилизованным призывникам рассказали, как пользоваться телефоном на передовой. Участникам СВО на Украине советуют не брать с собой на фронт телефон
Жителям Ярославской области продолжают приходить повестки на проверочные военные сборы. Дело в том, что они были отменены. По информации иточников,
В России была объявлена частичная мобилизация. Под призыв попадают медицинские работники, так как многие имеют военный билет. Но у большинства из них
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