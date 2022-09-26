Промоутер Феофанов сообщил о желании известных звёзд покинуть РФ из-за мобилизации

Известный промоутер и организатор звездных туров сделал интригующее откровение. Андрей Феофанов рассказал, что несколько его хороших знакомых «из числа очень популярных артистов роосийской эстрады» собираются уехать из РФ из-за объявленной в стране частичной мобилизации.

По словам мужчины, звёзды призывного возраста «очень боятся, что их заберут на фронт». Феофанов считает, что в артистическом круге «созревает весьма серьезная проблема».

Артисты-мужчины призывного возраста «боятся мобилизации». Несколько моих близких знакомых — весьма известных артистов — на днях собираются уезжать. Не хотят, чтобы их забирали. Я не хочу называть имена и фамилии. Я объясняю: «Не заберут вас, вы медийные личности, известные в стране». Но они всё равно планируют уехать, — заявил промоутер.



