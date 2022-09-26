Певец Сергей Лазарев признался, что и сам хотел бы стать участником шоу «Аватар»

Сергей Лазарев поделился впечатлениями от съемок в «Шоу Аватар». Также певец рассказал, каким бы персонажем он хотел управлять в увлекательной программе.

По словам артиста, он желает предстать перед зрителями в образе космического героя. Лазарев объяснил своей армии поклонников, что ему интересен технический процесс управления аватаром.

Исполнитель надеется, что в финале этого сезона члены жюри смогут сделать какой-нибудь общий номер, в котором он тоже примет участие.

Поп-певец мечтает предстать в образе космического персонажа, исполнив лирическую балладу. При этом Лазарев не исключил, что может сделать что-то интересное, которое не соответствует его привычному имиджу, чтобы проявить себя перед зрителями со всех сторон.