Участница музыкальной группы «Мираж» Разина отказалась петь перед военнослужащими ВС РФ в госпитале

Солистка группы «Мираж» Светлана Разина отказалась петь перед военнослужащими ВС РФ в госпитале. Причиной, почему известная певица отказалась порадовать своим пением раненых в ДНР и ЛНР, является отсутствия нужного репертуара.

Меня неоднократно звали выступить в госпитале. Но я не иду, была бы Зыкиной, то исполняла патриотический репертуар, который может мобилизировать. А песни кокетливые, про поцелуйчики... Даже песня «Мой новый герой», которую я много лет исполняла, не про того героя, защищающего страну. О том, мол, а где мой новый мужик, кто подъедет ко мне. Если вслушаться в текст, — говорит артистка.

Разина считает, что подобные композиции «в настоящее время недопустимо исполнять, поскольку можно превратиться в Клаву Коку, которая поет про „отвези пьяную меня домой“ возле храма».

Солистка группы «Мираж» добавила, что она всячески поддерживает мирных жителей Донбасса и бойцов, занимаясь отправкой гумпомощи всем нуждающимся.