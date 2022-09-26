Соседов считает Киркорова одним из самых достойных артистов в российском шоу-бизнесе

Сергей Соседов объяснил, почему Филипп Киркоров является одним из самых достойных людей в российском шоу-бизнесе. Музыкальный критик перечислил все хорошие поступки короля поп-эстрады, включая поездку в крымский госпиталь.

55-летний Филипп Бедросович часто сталкивается с критикой в свой адрес. Майский концерт артиста в Кремлевском дворце вызвал скандал. Тогда, напомним, певец «выступил» на кресте под известный хит «Мария Магдалена». После такого фривольного выступления на Киркорова полилась волна критики и недовольства. Сам исполнитель покаялся.

Уже через несколько недель Киркоров заявил, что едет в тур в южные регионы. Но также артист успел встретиться с участниками специальной операции в госпитале в Крыму. Поддержал за это звезду эстрады Сергей Соседов. Как заявил критик, Киркоров –это не только талантливый музыкант, но и человек, на которого нынче нужно равняться.

Если бы с Филиппа Киркорова брали пример остальные деятели российского шоу-бизнеса, пусть даже делали бы это неискренне, это уже был бы достойный внимания поступок, – подчеркнул историк музыки.