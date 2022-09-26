Стала известна фраза, после которой стрелок открыл огонь в военном комиссариате Усть-Илимска

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Стала известна фраза, после которой стрелок открыл огонь в военном комиссариате Усть-Илимска
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Фото из открытых источников

Стала известна фраза, после которой стрелок решил открыть огонь в военкомате Усть-Илимска. О подробностях инцидента в Иркутской области рассказал очевидец.

Как выяснилось, молодой человек пришел в учреждение для того, чтобы отдать документы. Военный комиссар привел всех мужчин в актовый зал, где хотел рассказать о сложившейся ситуации в стране. Большинство присутствующих стрелок выгнал из помещения.

«Подскочил он, подошел и сказал: «Сейчас поедем домой», выстрелив в военкома», – вспоминает свидетель нападения.

По заявлению очевидца, мужчина легко пронёс в военкомат оружие, поскольку там нет металлоискателя. Документы у призывников также не проверял никто.

«Оружие было у него как из „Брата-2“. Похоже, как обрез самодельный», - добавил свидетель.

Напомним, стрельба произошла утром 26 сентября. Пострадавший Александр Елисеев сейчас находится в реанимации в очень тяжелом состоянии. Злоумышленник задержан. Он себя  назвал Русланом Зининым.

После случившегося глава российского региона сообщил об усилении мер безопасности.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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