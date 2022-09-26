Роза Сябитова покинула ТВ-шоу «Звезды в Африке»

Известная телеведущая Роза Сябитова покинула популярный проект «Звезды в Африке». На место самой известной свахи страны пришел новый амбициозный участник.

Как заявила знаменитость, она расстроилась, что стала в команде самым слабым звеном. Телеведущая считает, что сильно подвела коллег по съемкам эпатажного ТВ-шоу.

Сябитова призналась: "Я расстроилась, ведь стала в команде слабым звеном. Обидно очень, что подвела ребят"

На ее место пришла Алина Алексеева, которая ранее снималась в телевизионном сериале "Ольга". Звезда продемонстрировала смелость и целеустремленность, став сильной соперницей.

«Звезды в Африке» - это экстремально-приключенческий проект, в котором звезды кино и эстрады отправляются в непроходимые джунгли Лимпопо, где участник остается один на один с собой и своими навыками по выживанию.



