Роза Сябитова покинула ТВ-шоу «Звезды в Африке»

Image 16+
Роза Сябитова покинула ТВ-шоу «Звезды в Африке»
Знаменитости
Фото из открытых источников

Известная телеведущая Роза Сябитова покинула популярный проект «Звезды в Африке». На место самой известной свахи страны пришел новый амбициозный участник.

Как заявила знаменитость, она расстроилась, что стала в команде самым слабым звеном. Телеведущая считает, что сильно подвела коллег по съемкам эпатажного ТВ-шоу.

Сябитова призналась: "Я расстроилась, ведь стала в команде слабым звеном. Обидно очень, что подвела ребят"

На ее место пришла Алина Алексеева, которая ранее снималась в телевизионном сериале "Ольга". Звезда продемонстрировала смелость и целеустремленность, став сильной соперницей.

«Звезды в Африке» - это экстремально-приключенческий проект, в котором звезды кино и эстрады отправляются в непроходимые джунгли Лимпопо, где участник остается один на один с собой и своими навыками по выживанию.


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
У онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк появился шанс полностью выздороветь

Сегодня, 11:00

Актер Станислав Садальский: «Певица Валерия отменила концерты из-за плохо продающихся билетов»

Сегодня, 10:51

«Никому нет дела»: ясновидящая предсказала Пугачевой эмиграцию и безрадостную судьбу

Сегодня, 10:36

Соседов считает Киркорова одним из самых достойных артистов в российском шоу-бизнесе

Сегодня, 10:17

Роза Сябитова покинула ТВ-шоу «Звезды в Африке»

Сегодня, 10:12

Зять Иосифа Пригожина получил повестку в рамках частичной мобилизации в РФ

Сегодня, 10:10

Бывший муж Равшаны Курковой Станислав Румянцев попал под частичную мобилизацию в РФ

Сегодня, 09:44

Иван Охлобыстин уверен, что актер Михаил Пореченков первым пойдет воевать

Сегодня, 09:36

«Шут гороховый, помог бы сиротам!»: Филиппа Киркорова обвинили в транжирстве

Вчера, 20:54

У единственного сына Константина Меладзе врачи обнаружили неизлечимое заболевание

Вчера, 20:37

Депутат Госдумы Башанкаев сообщил о частичной мобилизации медработников

Вчера, 20:27

Актер Ивар Калныньш посетил спектакль сбежавшей из РФ Чулпан Хаматовой в Риге

Вчера, 20:09

Жириновский ещё при жизни дал ответ Пугачевой по поводу своего эпатажного поведения

Вчера, 19:41

46-летняя балерина Анастасия Волочкова рассказала о своих предпочтениях в постели

Вчера, 19:28

Рок-группа «Би-2» объявила о своем возвращении на музыкальную сцену

Вчера, 19:19

Ксения Собчак раскритиковала Тимати за то, что тот покинул территорию РФ

Вчера, 13:37

Алла Пугачева в лосинах и длинной рубашке повеселилась в компании Крутого и Николаева

Вчера, 13:00

Критик Соседов поддержал Киркорова, навестившего раненых военных ВС России в госпитале Крыма

Вчера, 12:49

Солдаты России хором спели под скрипку песню Виктора Цоя «Кукушка» в электричке

Вчера, 12:35

Россияне потребовали отправить на фронт певцов-патриотов Shamana и Тимати

Вчера, 09:41

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Опубликован список болезней, который освобождает от мобилизации
  • Вчера, 21:09

Опубликован список болезней, который освобождает от мобилизации

Гражданин может получить отсрочку от службы по состоянию здоровья. Существует целый перечень болезней, на который в решениях опираются комиссии при

Мобилизованного екатеринбуржца из местного военкомата отправили домой
  • 24-09-2022, 12:06

Мобилизованного екатеринбуржца из местного военкомата отправили домой

В военкомате Верх-Исетского и Железнодорожного районов мобилизованного екатеренбуржца отправили домой. Мужчина прибыл в военкомат по повестке. Как

В Госдуме РФ назвали войска НАТО в Польше идеальной целью для ядерного оружия
  • Вчера, 21:33

В Госдуме РФ назвали войска НАТО в Польше идеальной целью для ядерного оружия

В Госдуме назвали идеальную цель для ядерного оружия. Об этом заявил Андрей Гурулев, член комитета ГД по обороне, в своем Телеграме. «Есть тенденция

Опубликован список болезней, который освобождает от мобилизации
  • Вчера, 21:09

Опубликован список болезней, который освобождает от мобилизации

Гражданин может получить отсрочку от службы по состоянию здоровья. Существует целый перечень болезней, на который в решениях опираются комиссии при

Мобилизованного екатеринбуржца из местного военкомата отправили домой
  • 24-09-2022, 12:06

Мобилизованного екатеринбуржца из местного военкомата отправили домой

В военкомате Верх-Исетского и Железнодорожного районов мобилизованного екатеренбуржца отправили домой. Мужчина прибыл в военкомат по повестке. Как

Сосновский заявил, что желающая стать иноагентом певица Пугачева действует по чужому сценарию
  • 24-09-2022, 11:38

Сосновский заявил, что желающая стать иноагентом певица Пугачева действует по чужому сценарию

Зачем Алла Пугачева хочет стать иноагентом, рассказал политолог Александр Сосновский в своем Telegram-канале. По словам эксперта, артистка эстрады

Новости партнеров
Новости партнеров
Частичная мобилизацияв РФ: сколько человек и куда сегодня отправятся из Архангельска
  • 24-09-2022, 19:34

Частичная мобилизацияв РФ: сколько человек и куда сегодня отправятся из Архангельска

Сегодня, 24 сентября, в Архангельске прошел первый сбор мужчин, которым пришла повестка о частичной мобилизации. Призывники сначала прибыли в пункт

Мобилизованным призывникам рассказали, как пользоваться телефоном на передовой
  • Вчера, 22:13

Мобилизованным призывникам рассказали, как пользоваться телефоном на передовой

Мобилизованным призывникам рассказали, как пользоваться телефоном на передовой. Участникам СВО на Украине советуют не брать с собой на фронт телефон

В Уфе нетрезвые мобилизованные устроили потасовку у местного военкомата
  • 23-09-2022, 14:12

В Уфе нетрезвые мобилизованные устроили потасовку у местного военкомата

В пятницу, 23 сентября, в Уфе пьяные мобилизованные устроили стычку у военкомата. Об этом пишет UFA1.RU. Драка произошла в военном комиссариате

Ярославцам приходят повестки на проверочные военные сборы, которые были отменены
  • Вчера, 08:42

Ярославцам приходят повестки на проверочные военные сборы, которые были отменены

Жителям Ярославской области продолжают приходить повестки на проверочные военные сборы. Дело в том, что они были отменены. По информации иточников,