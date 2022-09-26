У онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк появился шанс полностью выздороветь

Вся страна уже несколько лет переживает и молится за онкобольную "прекрасную няню". Много времени от звезды нет никакой информации. Злые языки норовят похоронить артистку. Но Анастасия Заворотнюк изо всех сил борется с недугом, а ее родные надеются на чудо. И это чудо, к слову, может произойти. У актрисы появился шанс полностью выздороветь.

Дело в том, что британские ученые сделали сенсационное заявление. Исследователи нашли эффективное средство для борьбы с онкологией. Девяти добровольцам с разным видом рака специалисты вводили экспериментальный препарат, который содержит генно-модифицированный вирус герпеса под названием RP2. Результаты не заставили себя долго ждать. У трех человек из девяти опухоль уменьшилась, а еще один доброволец молниеносно выздоровел.

Счастливчиком стал 39-летний Кшистоф Войковский. Ранее доктора подписали строителю смертный приговор. Но всего за пять недель экспериментального лечения мужчина полностью поборол страшный недуг. Не исключено, что больная раком мозга Анастасия также имеет шансы на исцеление.