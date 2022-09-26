В Екатеринбурге повестка в военкомат пришла семье 42-летнего резервиста, умершего 2 года назад

В Екатеринбурге из военкомата пришла повестка семье покойного мужчине, который умер 2 года назад. Получили бумагу родные резервиста.

Вышла странная ситуация. Повестка из военкомата пришла отцу, который скончался еще 2 года назад. Сейчас ему исполнилось бы 42 года. Он был младшим сержантом, и по призыву проходил службу. Папа работал водителем и умер от онкологии, - говорит дочь покойного.

В повестке говорилось, что он должен явиться на Луначарского, 177, где расположен военкомат Ленинского и Октябрьского районов. В областном военкомате семье умершего принесли свои извинения. Как объяснили работники учреждения, произошла техническая ошибка. Не исключено, что сведение о смерти гражданина не поступило из загса.

Просим прощения у родных. Сейчас все работают в авральном режиме, работники военкоматов стараются, чтобы не допустить в будущем подобных ситуаций. Если возникла проблема, мы решаем ее в индивидуальном порядке.