В Екатеринбурге повестка в военкомат пришла семье 42-летнего резервиста, умершего 2 года назад

Image 16+
В Екатеринбурге повестка в военкомат пришла семье 42-летнего резервиста, умершего 2 года назад
Военные новости
Фото из открытых источников

В Екатеринбурге из военкомата пришла повестка семье покойного мужчине, который умер 2 года назад. Получили бумагу родные резервиста.

Вышла странная ситуация. Повестка из военкомата пришла отцу, который скончался еще 2 года назад. Сейчас ему исполнилось бы 42 года. Он был младшим сержантом, и по призыву проходил службу. Папа работал водителем и умер от онкологии, - говорит дочь покойного.

В повестке говорилось, что он должен явиться на Луначарского, 177, где расположен военкомат Ленинского и Октябрьского районов. В областном военкомате семье умершего принесли свои извинения. Как объяснили работники учреждения, произошла техническая ошибка. Не исключено, что сведение о смерти гражданина не поступило из загса.

Просим прощения у родных. Сейчас все работают в авральном режиме, работники военкоматов стараются, чтобы не допустить в будущем подобных ситуаций. Если возникла проблема, мы решаем ее в индивидуальном порядке.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Эксперт Тимошенко высоко оценил профессионализм ушедшего отставку главного тыловика России Булгакова 

Сегодня, 15:02

В Екатеринбурге повестка в военкомат пришла семье 42-летнего резервиста, умершего 2 года назад

Сегодня, 11:51

В Госдуме РФ назвали войска НАТО в Польше идеальной целью для ядерного оружия

Вчера, 21:33

Военный комиссар Ростовской области Егоров ответил на вопросы о частичной мобилизации в РФ

Вчера, 10:28

ТК Звезда: Мобилизованные и добровольцы прибывают в военкоматы Калининграда

Вчера, 10:11

Запад застали врасплох: Эксперт оценил вероятность изменения политики к Украине

21-09-2022, 22:23

Герой РФ Александр Головашкин сообщил, что сроки подготовки мобилизованных можно сократить

21-09-2022, 20:35

Кнутов: Украина снова готовится наступать после объявления частичной мобилизации в РФ

21-09-2022, 19:06

«Чистая совесть и железный яйца»: Евгений Пригожин рассказал, кто идет в «ЧВК Вагнера»

21-09-2022, 18:52

Леонков перечислил военные специальности, востребованные сейчас для мобилизации в РФ

21-09-2022, 13:51

Ходаковский: ВСУ завладели стратегической инициативой

19-09-2022, 11:03

Военный эксперт Угольный: ВСУ обходят Лиман с флангов, продвинулись в направлении Белогоровки

19-09-2022, 10:33

Британская разведка: Россия может не сдержать контрнаступление ВСУ в Луганской области

17-09-2022, 13:03

В сети появились фото бойцов ВСУ с украинским флагом у здания горсовета Купянска

10-09-2022, 10:28

Арестович: новая тактика украинской армии под Балаклеей застала ВС РФ врасплох

7-09-2022, 12:58

Ополченец Грим рассказал о действиях русских добровольцев при освобождении Луганского аэропорта

2-09-2022, 15:43

Британская разведка MI-6 заявила о тяжелых боевых действиях на юге Украины

2-09-2022, 12:48

ISW: Россия планирует собрать новые силы для наступления на Украину осенью и зимой

2-09-2022, 11:18

Британская разведка: ВСУ в ходе наступления на юге Украины местами отодвинули линию фронта

31-08-2022, 11:08

Зеленский призвал жителей Крыма держаться дальше от военных объектов ВС РФ: они цели для ВСУ

31-08-2022, 08:33

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Опубликован список болезней, который освобождает от мобилизации
  • Вчера, 21:09

Опубликован список болезней, который освобождает от мобилизации

Гражданин может получить отсрочку от службы по состоянию здоровья. Существует целый перечень болезней, на который в решениях опираются комиссии при

Мобилизованного екатеринбуржца из местного военкомата отправили домой
  • 24-09-2022, 12:06

Мобилизованного екатеринбуржца из местного военкомата отправили домой

В военкомате Верх-Исетского и Железнодорожного районов мобилизованного екатеренбуржца отправили домой. Мужчина прибыл в военкомат по повестке. Как

В Госдуме РФ назвали войска НАТО в Польше идеальной целью для ядерного оружия
  • Вчера, 21:33

В Госдуме РФ назвали войска НАТО в Польше идеальной целью для ядерного оружия

В Госдуме назвали идеальную цель для ядерного оружия. Об этом заявил Андрей Гурулев, член комитета ГД по обороне, в своем Телеграме. «Есть тенденция

У единственного сына Константина Меладзе врачи обнаружили неизлечимое заболевание
  • Вчера, 20:37

У единственного сына Константина Меладзе врачи обнаружили неизлечимое заболевание

Союз композитора Константина Меладзе с экс-возлюбленной омрачился большой трагедией. У наследника знаменитого музыканта обнаружили неизлечимое

Мобилизованного екатеринбуржца из местного военкомата отправили домой
  • 24-09-2022, 12:06

Мобилизованного екатеринбуржца из местного военкомата отправили домой

В военкомате Верх-Исетского и Железнодорожного районов мобилизованного екатеренбуржца отправили домой. Мужчина прибыл в военкомат по повестке. Как

Алла Пугачева в лосинах и длинной рубашке повеселилась в компании Крутого и Николаева
  • Вчера, 13:00

Алла Пугачева в лосинах и длинной рубашке повеселилась в компании Крутого и Николаева

Алла Пугачева отдохнула в компании Игоря Крутого и Игоря Николаева. Примадонна была стильно одета и находилась в прекрасном настроении. Николаев

Новости партнеров
Новости партнеров
Частичная мобилизацияв РФ: сколько человек и куда сегодня отправятся из Архангельска
  • 24-09-2022, 19:34

Частичная мобилизацияв РФ: сколько человек и куда сегодня отправятся из Архангельска

Сегодня, 24 сентября, в Архангельске прошел первый сбор мужчин, которым пришла повестка о частичной мобилизации. Призывники сначала прибыли в пункт

Мобилизованным призывникам рассказали, как пользоваться телефоном на передовой
  • Вчера, 22:13

Мобилизованным призывникам рассказали, как пользоваться телефоном на передовой

Мобилизованным призывникам рассказали, как пользоваться телефоном на передовой. Участникам СВО на Украине советуют не брать с собой на фронт телефон

Ярославцам приходят повестки на проверочные военные сборы, которые были отменены
  • Вчера, 08:42

Ярославцам приходят повестки на проверочные военные сборы, которые были отменены

Жителям Ярославской области продолжают приходить повестки на проверочные военные сборы. Дело в том, что они были отменены. По информации иточников,

Новосибирские врачи рассказали, кого затронет частичная мобилизация в РФ
  • 24-09-2022, 10:14

Новосибирские врачи рассказали, кого затронет частичная мобилизация в РФ

В России была объявлена частичная мобилизация. Под призыв попадают медицинские работники, так как многие имеют военный билет. Но у большинства из них