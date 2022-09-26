Ведущая Ксения Бородина конфликтует с близкими из-за мобилизации

Ксения Бородина продолжает регулярно публиковать в своих соцсетях развлекательный контент. Некоторые упрекнули телеведущую, мол, зачем ей переживать, ведь у нее две малолетние дочери, которые не подлежат мобилизации.

Ксюша была возмущена такими упреками в свой адрес. Она завила, что ей тоже страшно, но не стоит поддаваться панике и заражать негативом остальных.

«Бывает, что опускаются руки. Кажется, что будет только хуже. Но нужно собраться и верить только в хорошее. Многие напишут: «у тебя просто нет мужа, сына, легко рассуждать?». Ребят, но у меня есть близкие люди» —возмутилась Бородина.

Звезда телестройки призналась, что прекрасно понимает женщин, у которых мужья и сыновья призывного возраста. Между тем Ксения отметила, ей есть за кого переживать:

«Если нет мужа, в разводе или дочка вместо сына, что теперь? Нелюдями стали все или как? Почему сразу нужно камни кидать? Я с некоторыми близкими поругалась по этому поводу. А еще у меня есть близкая подруга, у которой сын, и его вскоре могут призвать. Но она ни разу не попрекнула никого этим!»