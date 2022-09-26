Власти Петербурга усиливают давление на уличных музыкантов

Уличных музыкантов в Санкт-Петербурге планируют обязать согласовывать свои будущие выступления через МФЦ, где они смогут выбрать одну из разрешенных площадок. При этом в Смольном отказываются воспользоваться успешным опытом Москвы, где уже работает специальный сайт «Уличный артист», где музыканты самостоятельно и без лишней бюрократической волокиты могут найти и забронировать свободную площадку на нужное время.

Законопроект, призванный обязать уличных артистов в Санкт-Петербурге согласовывать выступления через МФЦ, обсуждался на заседании постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Законодательного собрания 26 сентября. Очередную инициативу губернатора Александра Беглова в городском парламенте представил председатель Комитета по культуре города Федор Болтин.

Ряд депутатов выступил против усиления бюрократизации уличных концертов, предложив Смольному воспользоваться успешным опытом Москвы в этом вопросе. Парламентарии напомнили, что в столице функционирует специальный сайт «Уличный артист», где музыканты могут самостоятельно найти и забронировать свободную площадку на нужное время без дополнительной волокиты. В ответ на данное предложение Болтин заявил, что московские артисты сначала проходят прослушивание и только потом уже получают право на выступление. Однако в администрации столичного проекта уже опровергли его словам, уточнив, что прослушивание в Москве является обязательным исключительно для выступлений в парках и метро, а для бронирования площадок через сайт оно необязательно.

По итогам заседания комиссия одобрила губернаторский законопроект, который будет рассмотрен на пленарном заседании Заксобрания. В случае его принятия депутатами давление на уличных артистов со стороны петербургских властей усилится, ведь ранее в Смольном предлагали ввести процедуру согласования выступлений уличных музыкантов с районными администрациями и Комитетом по культуре. Согласно документу, о подготовке которого стало известно в июле, такие концерты можно будет проводить в строго отведенных для этого местах, при этом их планируется разделить на две зоны: в одних будет разрешено использование ударных инструментов и звукоусиливающей аппаратуры мощностью более 1 кВт, в других – нет.

В экспертном сообществе считают, что инициатива в текущем виде направлена на уничтожение уличной музыки в Северной столице, которая является одной из «визитных карточек» города. Такое мнение ранее высказывал юрист Сергей Красников. Комментируя ситуацию, лидер группы Billy’s Band Билли Новик, в свою очередь, не исключил возможных рисков превышения полномочий со стороны надзорных органов и проявления коррупционной составляющей.

Жители Петербурга также не одобряют данный законопроект, ведь он предусматривает крупные штрафы для музыкантов-«нарушителей». Горожане потребовали оставить уличных артистов в покое, отметив, что пусть и не все они играют на высшем исполнительском уровне, но такие выступления поднимают прохожим настроение. По мнению петербуржцев, осложнять жизнь музыкантам – это последнее дело, учитывая количество более серьезных городских проблем, включая сферы благоустройства, коммунального хозяйства и транспорта.