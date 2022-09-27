Bloomberg: Нет признаков того, что Европа предоставит Украине новую партию тяжелого вооружения

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Bloomberg: Нет признаков того, что Европа предоставит Украине новую партию тяжелого вооружения
В Мире
Фото из открытых источников

Западные журналисты не замечают признаков того, что Украине готовят поставить новую партию тяжелого вооружения. Об этом пишет Bloomberg, отмечая, что на Западе могут опасаться прямой конфронтации с Россией из-за увеличения поставок вооружения. При этом у стран НАТО уже есть проблема с запасами основных вооружений. Они истощаются и сейчас НАТО будет в первую очередь наполнять свои арсеналы.

Источники сообщили изданию, что Украина до сих пор не получила танки Leopard, а те танки, которые передавали Киеву – это модели советской разработки.

США тоже не могут поставить Украине еще больше танков. Сейчас Польша ожидает поставки 116 танков Abrams M1A1 из США. Только после этого Варшава может передать часть старых танков Украине.

При этом уже прозвучали заявления о том, что референдумы, которые проводит РФ на территории Украины, а также планы Москвы присоединить эти территории, вынуждают США и НАТО усилить военную поддержку Москвы. Поэтому не исключено, что поставки вооружения будут идти максимально скрыто. Некоторые российские эксперты призывают прекратить недооценивать противника и хорошо взвесить последствия происходящего для России.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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