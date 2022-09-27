Актриса и телеведущая Мария Шукшина поддержала идею о мобилизации артистов РФ

Известная российская актриса Мария Шукшина поддержала идею мобилизации всех тех артистов, которые «кривляются» на отечественном телевидении. Звезда поделилась в социальных сетях публикацией Дмитрия Казакова под названием «Кому mobilis, а кому comedy club».

«Думаю, в субботу вечером включу телевизор. Я не рассчитывал обнаружить примеряющего портянки Медведева-младшего либо Баскова в качестве сестры-милосердия, однако хотел увидеть какой-либо отзвук происходящего», — написал автор.

Он удивляется тому, что на Первом идет КВН, а в жюри Константин Эрнст смеется. Казаков заговорил и о шоу «Аватар», где среди судьей не было Киркорова, зато был Лазарев.

«На сцене он кривляется, блин. Виртуальный двойник Старика Хоттабыча вышел. На средства, затраченные на постановку, можно было экипировать несколько десантных батальонов», — отметил мужчина, с которым согласилась Шукшина.