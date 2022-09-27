Брату Бориса Моисеева так и не позволили увидеться с ним перед смертью

Борис Моисеев после ряда инсультов отказался от публичной жизни. В последнее время артист плохо говорил и практически не передвигался. Сегодня стало известно о скоропостижной смерти заслуженного артиста.

Брат Моисеева буквально ошеломлен страшной трагедией. О гибели звезды Маркс Толкач узнал от журналистов, а не от арт-директора певца Сергея Гороха, который поддерживал с покойным исполнителем тесную связь.

Родственник эпатажного певца убежден, что Сергей сделал все возможное и невозможное, чтобы овладеть квартирой Бориса, которого подкосила болезнь.

Горох, по словам Маркса, долгие годы не позволял ему общаться с родными и близкими. Брат Моисеева предпринимал много попыток, чтобы связаться с исполнителем. Он даже планировал прилететь из Канады в Москву, где живет много лет, но мужчина не знал точно, где именно находится Борис.

Теперь мужчина даже не может проводить в последний путь брата, с которым, к слову, был очень близок:

«Я жалею, что не успел пообщаться с ним перед смертью. Мой самый любимый братик, самый родной человек, которого я люблю и всегда любил… Это ужасно, что с ним невозможно поговорить».