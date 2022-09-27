Певец Филипп Киркоров впервые прокомментировал возвращение певицы Ани Лорак

Image 16+
Певец Филипп Киркоров впервые прокомментировал возвращение певицы Ани Лорак
Знаменитости
Фото из открытых источников

Филипп Киркоров впервые сделал заявление о вернувшейся Ани Лорак. Певец обратился к украинской артистке в день ее рождения.

27 сентября Ани Лорак (Каролина Мирославовна Куек - настоящее имя артистки) празднует день рождения. Популярной певице исполнилось 44 года.

Но многие коллеги не спешат с поздравлениями. Дело в том, что долгое время Лорак долго не выходила не только в свет, но и в соцсети. Также не спешит исполнительница высказывать свою позицию касательно СВО.

Однако, несмотря на хейт со стороны российских и украинских коллег, не забыл о своей подруге Киркоров. Филипп Бедросович сердечно поздравил артистку. Поп-король написал, что Ани Лорак играет в его жизни играет большую роль. Она близкий и родной ему человек. Киркоров осыпал певицу приятными комплиментами, поблагодарив за многолетнюю крепкую дружбу. Также Киркоров сказал, что ждет с подругой дуэта.

Добавим, Ани Лорак недавно намекнула, что хочет вернуться в РФ к своим поклонникам, по которым безумно скучает. Но причиной таких намеков многие фанаты назвали неудавшийся тур по странам Европы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
«Просто поющие трусы»: Данко раскрыл постыдный секрет Светланы Лободы

Вчера, 22:35

Актриса и телеведущая Мария Шукшина поддержала идею о мобилизации артистов РФ

Вчера, 22:29

Певец Филипп Киркоров впервые прокомментировал возвращение певицы Ани Лорак

Вчера, 22:13

«От него всегда ждали провокаций»: неизвестные факты о жизни Бориса Моисеева

Вчера, 22:10

Брат Бориса Моисеева Маркс Толкач заявил, что еще утром узнал о смерти брата

Вчера, 21:56

Появилось видео того, как тело Бориса Моисеева в мешке вынесли из подъезда

Вчера, 21:03

Фридлянд рассказал, что здоровье Моисеева было сильно подорвано еще в 2010 году

Вчера, 20:14

Стала известна страшная тайна, которую Борис Моисеев хранил всю жизнь

Вчера, 20:11

Ксения Собчак отреагировала на призыв уральских медсестер

Вчера, 11:57

Психолог Степанова: Звезды РФ заступаются за Пугачеву из-за страха оказаться в немилости

Вчера, 10:39

Вторая жена Бориса Грачевского собиралась отказаться от наследства и не водит дочь на могилу отца

Вчера, 10:16

Роковая ошибка Павла Прилучного приведет к разводу со второй супругой Зепюр Брутян

Вчера, 09:56

Продюсер Шеленговский: Ротару выступала на «Песне года» в России без денежного гонорара

Вчера, 09:28

Королева выступила на концерте в Москве в сине-желтых цветах украинского флага

Вчера, 09:14

Ведущая Ксения Бородина конфликтует с близкими из-за мобилизации

26-09-2022, 22:24

63-летняя вьетнамка рассказала, что 40 лет живет на одной воде

26-09-2022, 22:06

Продюсер Митрошенков рассказал об изменениях, которые скоро произойдут на российском телевидении

26-09-2022, 21:42

Юморитска Елена Воробей пожаловалась на дискомфорт во время съемок в «Шоу Аватар»

26-09-2022, 21:30

Рэпер Тимати заявил, что долг своей Родине придется отдать рано или поздно всем

26-09-2022, 21:23

Промоутер Феофанов сообщил о желании известных звёзд покинуть РФ из-за мобилизации

26-09-2022, 21:09

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Опубликован список болезней, который освобождает от мобилизации
  • 25-09-2022, 21:09

Опубликован список болезней, который освобождает от мобилизации

Гражданин может получить отсрочку от службы по состоянию здоровья. Существует целый перечень болезней, на который в решениях опираются комиссии при

В Госдуме РФ назвали войска НАТО в Польше идеальной целью для ядерного оружия
  • 25-09-2022, 21:33

В Госдуме РФ назвали войска НАТО в Польше идеальной целью для ядерного оружия

В Госдуме назвали идеальную цель для ядерного оружия. Об этом заявил Андрей Гурулев, член комитета ГД по обороне, в своем Телеграме. «Есть тенденция

Пермяки добровольно идут в военкоматы для участия в СВО на Украине
  • 25-09-2022, 21:31

Пермяки добровольно идут в военкоматы для участия в СВО на Украине

В Перми продолжается мобилизация. Часть призывников отправится на военную службу завтра, 26 сентября. Об этом говорят сами пермяки, которые получили

Алла Пугачева впервые высказалась о специальной военной операции на Украине
  • 26-09-2022, 17:27

Алла Пугачева впервые высказалась о специальной военной операции на Украине

Алла Пугачева, которая уехала вместе с семьей из России еще весной, упорно молчала. В то время как ее супург активно говорил о событиях, происходящих

Иван Охлобыстин уверен, что актер и режиссер Михаил Пореченков первым пойдет на фронт
  • 26-09-2022, 09:36

Иван Охлобыстин уверен, что актер и режиссер Михаил Пореченков первым пойдет на фронт

Иван Охлобыстин, актёр, сценарист и режиссёр, решил высказаться о мобилизации звезд российского шоу-бизнеса. По заявлению 56-летнего артиста театра и

Алла Пугачева в лосинах и длинной рубашке повеселилась в компании Крутого и Николаева
  • 25-09-2022, 13:00

Алла Пугачева в лосинах и длинной рубашке повеселилась в компании Крутого и Николаева

Алла Пугачева отдохнула в компании Игоря Крутого и Игоря Николаева. Примадонна была стильно одета и находилась в прекрасном настроении. Николаев

Новости партнеров
Новости партнеров
E1.RU: В настоящее время в городе Екатеринбурге начали мобилизовать школьных учителей
  • Вчера, 11:50

E1.RU: В настоящее время в городе Екатеринбурге начали мобилизовать школьных учителей

В Екатеринбурге начали мобилизовать учителей. Под призыв попал один из педагогов школы в Академическом. Повестку вручили учителю физкультуры и

На Урале мобилизировали 43-летнего сержанта, он перенес опухоль мозга
  • 26-09-2022, 22:05

На Урале мобилизировали 43-летнего сержанта, он перенес опухоль мозга

На Урале мобилизовали 43-летнего мужчину, который перенес опухоль мозга. Ни возраст, ни медицинские справки не стали доказательством недееспособности

Ярославцам приходят повестки на проверочные военные сборы, которые были отменены
  • 25-09-2022, 08:42

Ярославцам приходят повестки на проверочные военные сборы, которые были отменены

Жителям Ярославской области продолжают приходить повестки на проверочные военные сборы. Дело в том, что они были отменены. По информации иточников,

Военный комиссар Ростовской области Егоров ответил на вопросы о частичной мобилизации в РФ
  • 25-09-2022, 10:28

Военный комиссар Ростовской области Егоров ответил на вопросы о частичной мобилизации в РФ

Военный комиссар Ростовской области ответил на вопросы о частичной мобилизации в РФ. По словам Игоря Егорова, сроки призыва пока не известны, но,