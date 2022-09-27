Певец Филипп Киркоров впервые прокомментировал возвращение певицы Ани Лорак

Филипп Киркоров впервые сделал заявление о вернувшейся Ани Лорак. Певец обратился к украинской артистке в день ее рождения.

27 сентября Ани Лорак (Каролина Мирославовна Куек - настоящее имя артистки) празднует день рождения. Популярной певице исполнилось 44 года.

Но многие коллеги не спешат с поздравлениями. Дело в том, что долгое время Лорак долго не выходила не только в свет, но и в соцсети. Также не спешит исполнительница высказывать свою позицию касательно СВО.

Однако, несмотря на хейт со стороны российских и украинских коллег, не забыл о своей подруге Киркоров. Филипп Бедросович сердечно поздравил артистку. Поп-король написал, что Ани Лорак играет в его жизни играет большую роль. Она близкий и родной ему человек. Киркоров осыпал певицу приятными комплиментами, поблагодарив за многолетнюю крепкую дружбу. Также Киркоров сказал, что ждет с подругой дуэта.

Добавим, Ани Лорак недавно намекнула, что хочет вернуться в РФ к своим поклонникам, по которым безумно скучает. Но причиной таких намеков многие фанаты назвали неудавшийся тур по странам Европы.