Фридлянд рассказал, что здоровье Моисеева было сильно подорвано еще в 2010 году

Сегодня, 27 сентября, скончался певец и хореограф Борис Моисеев. По словам художественнего руководителя Сергея Гороха, о смерти выдающегося российского артиста он узнал, когда решил проведать его в московской квартире.

В свою очередь музыкальный продюсер Евгений Фридлянд заявил, что в последнее время Борис Михайлович был нездоров.

«Пока не знаю подробностей, только что услышал о кончине Бориса Моисеева. Я знаю, что он перенес два инсульта. Его здоровье было давным-давно подорвано, он плохо себя чувствовал. Творчеством не занимался, поэтому не мудрено, почему это могло произойти. Недавно его показывали на телевидении, вроде он был в хорошей форме», — сказал Фридлянд.

Моисеев первый инсульт перенес в 2010 году. Из-за кровоизлияния он потерял подвижность левой руки, губы, имел проблемы с речью. В 2015 году у него случился второй инсульт, а здоровье только ухудшалось. В последние годы своей жизни певец уединился в квартире и не появлялся на публике. Также поговаривают, что он перенес третий инсульт.