Ксения Собчак отреагировала на призыв уральских медсестер. Телеведущая не могла обойти стороной ситуацию, которая произошла в Свердловской области.

В своем Telegram-канале под названием «Кровавая барыня» телезвезда рассказала общественности об уральских медиках, которым выдали повестки из военкомата. По словам Собчак, на Урале планировали мобилизовать бывшую медсестру, акушерку, а также женщину-педиатра. Медиков якобы принуждали подписать контракт, несмотря на то, что никакого опыта по оказанию помощи в бовых ситуациях у них нет. Более того, как написала Ксюша, одна из девушек три года не работает в медицине.

Позже оказалось, что призванных отпустили домой. Уральским медсестрам сказали, что пока их призывать не будут.

Девушки рады вернуться к привычной жизни, к своим родным и близким. Однако впечатления у медицинских работников после сборов остались весьма неоднозначные.