Мобилизованным гражданам разрешается брать с собой квадрокоптеры и бинокли

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Мобилизованным гражданам разрешается брать с собой квадрокоптеры и бинокли
Военные новости
Фото из открытых источников

Мобилизированные граждане могут брать с собой в часть квадрокоптеры и приборы ночного видения.

При этом призванным в рамках частичной мобилизации мужчинам запрещено приносить травматическое, наградное, охотничье оружие. Приносить на военную службу холодное оружие также запрещено. Все мобилизованные военнослужащие будут в должной мере обеспечены штатным стрелковым оружием.

Как отмечается, квадрокоптеры можно использовать исключительно по разрешению командира. Также можно применять приборы ночного видения, бинокли и прицелы. При этом исключены приборы, которые оснащены средствами по определению местоположения и передачей данных.

Добавим, что положить себе в сумку можно деньги, предметы личной гигиены, фонарики, тактические перчатки, подшлемники, термобелье. Разрешено брать элементы экипировки, но только самые необходимые.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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