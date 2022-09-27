Мобилизованным гражданам разрешается брать с собой квадрокоптеры и бинокли

Мобилизированные граждане могут брать с собой в часть квадрокоптеры и приборы ночного видения.

При этом призванным в рамках частичной мобилизации мужчинам запрещено приносить травматическое, наградное, охотничье оружие. Приносить на военную службу холодное оружие также запрещено. Все мобилизованные военнослужащие будут в должной мере обеспечены штатным стрелковым оружием.

Как отмечается, квадрокоптеры можно использовать исключительно по разрешению командира. Также можно применять приборы ночного видения, бинокли и прицелы. При этом исключены приборы, которые оснащены средствами по определению местоположения и передачей данных.

Добавим, что положить себе в сумку можно деньги, предметы личной гигиены, фонарики, тактические перчатки, подшлемники, термобелье. Разрешено брать элементы экипировки, но только самые необходимые.