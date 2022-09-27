Королева выступила на концерте в Москве в сине-желтых цветах украинского флага

Наташа Королева удивила и взбудоражила фанатов. Ее недавнее выступление едва не закончилось скандалом. Певица выступила в сине-желтых цветах на концерте в ночном клубе Москвы.

Жена Тарзана не побоялась выйти на публику в синем платье. Во время исполнения хита «Желтые тюльпаны» девушки из подтанцовки размахивали желтыми лентами. Все это напоминало флаг Украины. Момент оваций попал на видео, которое артистка опубликовала в соцсети.

У поклонников Наташи цветовая палитра вызвала много вопросов. Фанаты поспешили оставить свои предположения под постом Королевой. Много из них распознали скрытый намек на политические взгляды исполнительницы. Сама певица, которая родилась в Киеве, свой поступок не комментирует.