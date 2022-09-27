Ограничат ли выезд из РA и отправят ли призывников в бой: военком Омской области ответил на вопросы о мобилизации

Image 16+
Ограничат ли выезд из РA и отправят ли призывников в бой: военком Омской области ответил на вопросы о мобилизации
---
Фото из открытых источников

В Омской области призовут около 1% от общего количества людей, которые находятся в запасе. Об этом рассказал военный комиссар Омской области, полковник Юрий Мешавкин.

Все мобилизованные должны пройти соответствующую подготовку, восстановить свои профессиональные навыки. Будут ли далее они принимать участие в боевых действиях, зависит прежде всего от задач, которые выполняют данные воинские части и подразделения.

Призванные будут проходить обучение,  также подготовку в воинских частях-формирователях по программе подготовки ВС РФ.

При этом в ходе частичной мобилизации призывают запасников, которые имеют военно-учетную специальность (ВУС) и которые прошли действительную службу по призыву. Они должны быть годны по состоянию здоровья к службе и не иметь оснований для отсрочки. Наличие боевого опыта первостепенно.

Выезд граждан области, которые пребывают в запасе, за пределы территории РФ регламентирует закон и другие законодательные акты, а также нормативные документы Минобороны.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Опубликован список болезней, который освобождает от мобилизации
  • 25-09-2022, 21:09

Опубликован список болезней, который освобождает от мобилизации

Гражданин может получить отсрочку от службы по состоянию здоровья. Существует целый перечень болезней, на который в решениях опираются комиссии при

В Госдуме РФ назвали войска НАТО в Польше идеальной целью для ядерного оружия
  • 25-09-2022, 21:33

В Госдуме РФ назвали войска НАТО в Польше идеальной целью для ядерного оружия

В Госдуме назвали идеальную цель для ядерного оружия. Об этом заявил Андрей Гурулев, член комитета ГД по обороне, в своем Телеграме. «Есть тенденция

Пермяки добровольно идут в военкоматы для участия в СВО на Украине
  • 25-09-2022, 21:31

Пермяки добровольно идут в военкоматы для участия в СВО на Украине

В Перми продолжается мобилизация. Часть призывников отправится на военную службу завтра, 26 сентября. Об этом говорят сами пермяки, которые получили

У единственного сына Константина Меладзе врачи обнаружили неизлечимое заболевание
  • 25-09-2022, 20:37

У единственного сына Константина Меладзе врачи обнаружили неизлечимое заболевание

Союз композитора Константина Меладзе с экс-возлюбленной омрачился большой трагедией. У наследника знаменитого музыканта обнаружили неизлечимое

Иван Охлобыстин уверен, что актер и режиссер Михаил Пореченков первым пойдет на фронт
  • Вчера, 09:36

Иван Охлобыстин уверен, что актер и режиссер Михаил Пореченков первым пойдет на фронт

Иван Охлобыстин, актёр, сценарист и режиссёр, решил высказаться о мобилизации звезд российского шоу-бизнеса. По заявлению 56-летнего артиста театра и

Алла Пугачева в лосинах и длинной рубашке повеселилась в компании Крутого и Николаева
  • 25-09-2022, 13:00

Алла Пугачева в лосинах и длинной рубашке повеселилась в компании Крутого и Николаева

Алла Пугачева отдохнула в компании Игоря Крутого и Игоря Николаева. Примадонна была стильно одета и находилась в прекрасном настроении. Николаев

Новости партнеров
Новости партнеров
Частичная мобилизацияв РФ: сколько человек и куда сегодня отправятся из Архангельска
  • 24-09-2022, 19:34

Частичная мобилизацияв РФ: сколько человек и куда сегодня отправятся из Архангельска

Сегодня, 24 сентября, в Архангельске прошел первый сбор мужчин, которым пришла повестка о частичной мобилизации. Призывники сначала прибыли в пункт

E1.RU: В настоящее время в городе Екатеринбурге начали мобилизовать школьных учителей
  • Сегодня, 11:50

E1.RU: В настоящее время в городе Екатеринбурге начали мобилизовать школьных учителей

В Екатеринбурге начали мобилизовать учителей. Под призыв попал один из педагогов школы в Академическом. Повестку вручили учителю физкультуры и

На Урале мобилизировали 43-летнего сержанта, он перенес опухоль мозга
  • Вчера, 22:05

На Урале мобилизировали 43-летнего сержанта, он перенес опухоль мозга

На Урале мобилизовали 43-летнего мужчину, который перенес опухоль мозга. Ни возраст, ни медицинские справки не стали доказательством недееспособности

Ярославцам приходят повестки на проверочные военные сборы, которые были отменены
  • 25-09-2022, 08:42

Ярославцам приходят повестки на проверочные военные сборы, которые были отменены

Жителям Ярославской области продолжают приходить повестки на проверочные военные сборы. Дело в том, что они были отменены. По информации иточников,