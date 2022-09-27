Ограничат ли выезд из РA и отправят ли призывников в бой: военком Омской области ответил на вопросы о мобилизации

В Омской области призовут около 1% от общего количества людей, которые находятся в запасе. Об этом рассказал военный комиссар Омской области, полковник Юрий Мешавкин.

Все мобилизованные должны пройти соответствующую подготовку, восстановить свои профессиональные навыки. Будут ли далее они принимать участие в боевых действиях, зависит прежде всего от задач, которые выполняют данные воинские части и подразделения.

Призванные будут проходить обучение, также подготовку в воинских частях-формирователях по программе подготовки ВС РФ.

При этом в ходе частичной мобилизации призывают запасников, которые имеют военно-учетную специальность (ВУС) и которые прошли действительную службу по призыву. Они должны быть годны по состоянию здоровья к службе и не иметь оснований для отсрочки. Наличие боевого опыта первостепенно.

Выезд граждан области, которые пребывают в запасе, за пределы территории РФ регламентирует закон и другие законодательные акты, а также нормативные документы Минобороны.