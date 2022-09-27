«От него всегда ждали провокаций»: неизвестные факты о жизни Бориса Моисеева

Самый эпатажный артист российского шоу-бизнеса до конца своих дней оставался ярким, веселым и незабываемым. Жизнь необычного певца также была удивительной и провокационной.

До 40 лет Моисеев был известен как балетмейстер, который участвовал в шоу главных советских звезд. Его музыкальное творчество началось с совета продюсера Игоря Козырицкого, он убедил Моисеева запеть.

Борис родился в женской колонии. Маму певца Геню посадили за фразу « я хотела на вашу коммунистическую партию». После тюрьмы он с братьями и мамой жили в коммунальной квартире. Погибла женщина в 1990 году. На тот момент ей ампутировали руки и ногу. В квартиру вломился пьяный глухонемой мужчина. Он перепутал этаж и убил мать исполнителя костылем.

Моисеев однажды на службе в армии забыл надеть резиновые калоши во время починки электропроводки на столбе. После удара тока и потери сознания Борис обнаружил, что его волосы стали белыми –ему понравился этот образ.

С 2000 года заслуженный артист вышивает крестиком. В отелях это было его главным занятием. Друзья подарили ему золотую иголку с инициалами, которую он потерял.

А российская сцена потеряла единственнгоо в своем роде «дитя порока». Борис Михайлович Моисеев ушел из жизни сегодня на 69-м году.