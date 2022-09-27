Появилось видео того, как тело Бориса Моисеева в мешке вынесли из подъезда

Тело балетмейстера и певца Бориса Моисеева обнаружил его помощник Сергей Горох в квартире. А несколько часов назад соседи по дому обнародовали новое видео. В видеролике тело 68-летнего заслуженного артиста выносят из дома на ул. Краснопролетарской .

Тело Моисеева было завернутое в большой синий мешок. Забрали труп из квартиры и погрузили в авто ритуальные службы. Перед отъездом они мешок сняли.

При этом соседям, которые собрались в то время во дворе, приблизиться к фургону не дозволили.

Стоит сказать, что в российском шоу-бизнесе Борис Михайлович Моисеев запомнился как король эпатажа. Певец восхищал россиян своими яркими образами. В последнее время он выглядел и чувствовал себя плохо. Но несмотря на сложную болезнь, артист долго жил и радовался жизни, насколько умел это делать.

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