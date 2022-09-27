Продюсер Шеленговский: Ротару выступала на «Песне года» в России без денежного гонорара

По слухам, София Михайловна, это единственная артистка, которая в последние годы получала хороший гонорар за участие в «Песне года». Но продюсер Павел Шеленговский заявил, что это полная ложь.

«Ходили слухи, что Софии Ротару – единственной – в последние годы платили хороший гонорар за участие в фестивале. Это миф. Может, ей платили в конверте, чтобы остальные артисты не знали. Думаю, что Ротару выступала всегда без гонорара на «Песне года», —сказал он.

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