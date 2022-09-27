«Просто поющие трусы»: Данко раскрыл постыдный секрет Светланы Лободы

Светлана Лобода многие годы зарабатывала баснословные деньги в России. За одно выступление певице платили не менее 85 тысяч евро. Но певец Данко не в восторге от своей звездной коллеги.

Как заявил исполнитель, экс-солистку «ВИА Гры» переоценили, поскольку она никогда не обладала особым талантом.

«Она как ... в проруби моталась, в 25-м составе „ВИА Гры“. Искала себе спонсора, и нашла. Какие-то люди написали ей нормальные песни, вложили немалые деньги».

Данко добавил, что Лобода является созданным проектом для русскоязычной аудитории, а не уникальной артисткой.

«Причем проект это, она к нему никаких усилий не приложила вообще. Это поющие трусы», — высказался музыкант.