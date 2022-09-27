Психолог Степанова: Звезды РФ заступаются за Пугачеву из-за страха оказаться в немилости

Вероника Степанова объяснила, почему некоторые звезды заступаются за Аллу Пугачеву. По словам эксперта, которая упомянула Ксению Собчак и Отара Кушанашвили, знаменитости попросту бояться навлечь гнев авторитетной артистки.

«Аллочка приедет, она всем покажет», заявил Кушанашвили. Понимаю, что он боится, по-другому в Москве нельзя выжить. Они боятся настолько, что поддерживают фейковый иллюзорный мыльный пузырь под названием «Алла Борисовна », — говорит Степанова.

В своем блоге на Youtube психолог также сделала разбор портрета известной певицы. Вероника подчеркнула, что Алла Борисовна может нравиться представителям нетрадиционной ориентации. По словам Степановой, Примадонна хорошо училась в школе, но была трудным ребенком в подростковом возрасте. С 14 лет артистка начала курить, из-за чего ее и любят геи - некой "мужицкой части, жестокости, папироски, хабалистости, разнузданности".

К тому же, специалист утверждает, что Пугачева имела некоторые проблемы с алкогольными напитками, которые были устранены только после появления на свет Гарри и Лизы.