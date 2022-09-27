Разведенный с Варнавой режиссер Молочников заявил, что начал новую жизнь в США

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Разведенный с Варнавой режиссер Молочников заявил, что начал новую жизнь в США
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Фото из открытых источников

После развода с Катей Варнавой Александр Молочников уехал в США. Режиссер решил начать все с нуля. О планах на будущее он написал в личном блоге.

Как говорит театральный деятель, сейчас ему очень непросто, но он сохраняет оптимизм.

«Наименее страшное из всего того, что происходит, —это потерять работу и начать заново! Это очень круто. Творческим людям, и тем, кто боится уехать, скажу так: по моему опыту, страшно первые две недели, а потом одно удовольствие! В июле вел кастинг на исторической сцене, а сейчас провожу репетиции в аудитории университета, также снимаю короткометражки на смартфон, хотя живу намного скромнее, чем в Москве! Вообще-то нестрашно. Страшно другое…» - написал Александр.

Напомним, 30-летний Молочников строил с Катей Варнавой планы на будущее. Но внезапно возлюбленная режиссера приняла решение разойтись. Поговаривают, связано это с неверностью Александра.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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