Роковая ошибка Павла Прилучного приведет к разводу со второй супругой Зепюр Брутян

Павел Прилучный, сыгравший в сериале «Жизнь по вызову», женился на актрисе Зепюр Брутян. Свадебное торжество звезд прошло этим летом. Через месяц после бракосочетания в Сети заговорили о роковой ошибке актера, которая в итоге может привести к его разводу со второй женой.

Прилучный, по имеющейся информации, для планирования вечеринки обратился к Анне Городжей, которая имеет собственное свадебное агентство. Девушка ранее сотрудничала с многими российскими звездами. Фанаты провели анализ и отметили некую закономерность. Оказывается, что многие пары, которые сыграли свадьбу по ее сценарию, развелись. В этом списке оказалась Рита Дакота и Влад Соколовский, Ксения Бородина и Курбан Омаров, Ида Галич и Алан Басиев.

Добавим, что ранее Прилучному уже предсказывали развод с Брутян. О расставании Павла с Зепюр говорила психолог Вероника Степанова, а также астролог и астропсихолог Анастасия Смольская. По их словам, этот семейный союз вряд ли будет долгим.