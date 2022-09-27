Сотрудники отделения АНО «Диалог» в Петербурге пытаются избежать частичной мобилизации и уезжают в Грузию

Сотрудники АНО «Диалог» Смольного пытаются покинуть Россию, чтобы не попасть под частичную мобилизацию. Информация об этом распространяется в СМИ и телеграм-каналах.

В сети отмечают, что сотрудники петербургского отделения АНО «Диалог» пытаются избежать частичной мобилизации и покинуть Россию. Они не получили отсрочки согласно опубликованным ранее спискам Минцифры РФ. Теперь работники ведомства Елены Никитиной пытаются бежать в Грузию или Армению. Некоторые пытаются выехать в Белоруссию.

Сам губернатор Петербурга Александр Беглов сейчас так же находится не в России. По информации СМИ, выборный чиновник совершил поездку в Ашхабад. При этом градоначальник возглавляет комиссию по частичной мобилизации, и Северная столица пока не может похвастаться высокими показателями по призывникам.

Президент РФ объявил о частичной мобилизации 21 сентября. В первую очередь призываются граждане, служившие в армии и имеющие боевой опыт, а также походящие по состоянию здоровья. Некоторые регионы успели перевыполнить план по набору благодаря добровольцам.