Стала известна страшная тайна, которую Борис Моисеев хранил всю жизнь

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Стала известна страшная тайна, которую Борис Моисеев хранил всю жизнь
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Фото из открытых источников

Борис Моисеев ушел из жизни 27 сентября на 69 году жизни. Тело короля эпатажа нашел в его квартире на Краснопролетарской улице арт-директор Сергей Горох.

В 2017 году Борис посетил программу «Секрет на миллион». Из родных у него были только два брата. Со средним - Марксом у артиста были близкие отношения, а старшего Анатолия он называл злым человеком, с которым не хочет иметь ничего общего. При этом все братья воспитывались общей матерью и вместе росли. Правды об отце они не знали.

Целью шоу было выяснить, кто приходится Борису родным братом по отцу и матери. Все они сделали ДНК-тест. Моисеев был шокирован, когда узнал, что у них с Марксом и Анатолием одна мать, но разные отцы. И если в случае со старшим братом эта информация певца обрадовала, то новость о среднем брате артиста сильно огорчила. Герой программы не мог подумать, что мать родила его от совершенно иного мужчины.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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