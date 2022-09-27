Почему законно мобилизовать мужчин старше 35 и женщин до 45 лет, объяснили в Минобороны

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Почему законно мобилизовать мужчин старше 35 и женщин до 45 лет, объяснили в Минобороны
Политика
Фото из открытых источников

Один из частых вопросов о мобилизации касается призывного возраста граждан старше 35 лет. На горячую линию поступает ряд таких обращений от призывников и их родственников. Ответ горячей линии 122 на эту тему прояснит волгоградцам сложившуюся ситуацию. Было отмечено, что запрета на частичную мобилизацию граждан старше чем 35 лет нет. 

По официальным данным Минобороны подлежат призыву на службу по мобилизации в приоритетном порядке граждане, которые имеют воинское звание рядового и сержантского состава. При этом их возраст до 35 лет, а младших офицеров – до 50 лет. Старших офицеров – до 55 лет. Есть такие должности, которые могут замещать женщины до 45 лет, которые имеют соответствующую военно-учетную специальность. Однако потребность в таких специалистах пока что минимальная. К ним относятся прежде всего медицинские работники.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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