Вторая жена Бориса Грачевского собиралась отказаться от наследства и не водит дочь на могилу отца

Более года продолжаются разборки между супругами и детьми Бориса Грачевского. На днях завершился еще один суд в Останконском суде по наследству кинорежиссера. Экс-супруга сценариста Анна рассказала, к какому соглашению она пришла с вдовой Екатериной, а также поведала о том, что хочет получить из имущества покойного мужа.

По словам Анны, она хочет, чтобы судебные споры закончились и наследственное дело было закрыто. Также женщина удивилась, что Борис оставил и ей наследство. Она думала, что Катя имеет на это право.

Из-за разборок я хотела отказаться от наследства, но юристы и Катя переубедили. Процесс еще не завершен. По итогу наследство должно распределиться максимально в тех долях, как положено по законодательству, — объяснила бывшая жена.

На вопрос журналиста, бывает ли 10-летняя дочь легенды знаменитого «Ералаша» на его могиле, экс-супруга Грачевского ответила, что пока девочка к этому морально не готова.

Что касается могилы, конечно Василиса там не бывает. Папа для нее прекрасный ангел-хранитель. Не хочу возить ее на кладбище до тех пор, пока она сама этого оне захочет. Я советовалась с психологами, чтобы что-то понять и решить на этот счет. Зато Боря снится мне достаточно часто, - добавила Анна.