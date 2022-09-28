Актер и продюсер Леонид Ярмольник впервые за долгое время появился на публике с дочерью

Известный российский актер и продюсер Леонид Ярмольник появляется на публике довольно редко. Каждый новый выход шоумена заслуживает пристального внимания журналистов. Сегодня артист впервые за долгое время вышел в свет.

На этот раз телеведущий вместе с дочерью-красавицей Александрой посетил специальный показ кинофильма «Сердце пармы». Весь вечер 68-летний актер радостно позировал вместе со своей взрослой наследницей.

Знаменитый отец безумно гордится своим единственным ребенком, о чем неодноратно говорил. Александра училась в художественной академии имени С. Г. Строганова и является художником по стеклу.

Но, как отметили поклонники, артист снова появился на публике без супруги Оксаны Афанасьевой. 62-летняя женщина ведет весьма закрытый образ жизни. Жена продюсера предпочитает не выставлять на показ свою жизнь и не говорит о личном.