Актер Стас Садальский заявил, что пкойный Борис Моисеев заранее знал дату своей смерти

Станислав Садальский рассказал о том, как точно предсказали смерть Бориса Моисеева. Сам певец и балетмейстер знал дату своей кончины, однако неправильно ее понимал.

Садальский поведал о случае с покойным Борисом Михайловичем. Надо сказать, от этой истории мурашки идут по коже. Однажды артист обратился к гадалке, которая назвала две очень важные даты в жизни Моисеева. 55 лет —это расцвет его жизни, а 86 лет — смерть. Сам исполнитель о словах ясновидящей заявил, что первое предсказание ее сбылось, хотя расцвет был скоротечен, поскольку через два года у него наступил инсульт. Артист очень надеялся, что с датой смерти гадалка прогадала.

«Не напутала ничего. Она увидела цифры 55 и 68 зеркальными. Угадала на все 100%».

По словам актера, до последних дней жизни 68-летнему Моисееву снилась сцена, как он на ней выступает и как зрители ему аплодируют.