Алла Пугачева извинилась перед Борисом Моисеевым после его смерти

Алла Пугачева очень близко дружила с покойным Борисом Моисеевым. Примадонна отреагировала на смерть коллеги на своей странице в соцсетях. Артистка извинилась перед эпатажным певцом.

Пугачева написала, что новость о смерти ее лучшего друга шокировала ее. По словам Аллы Борисовной, она несколько часов подряд не могла прийти в себя. Певица сказала, что всегда будет хранить балетмейстера и теплые воспоминания о нем в своем сердце. Убитая горем артистка написала на своей странице:

«Любимый Бориска! Преданный друг и человечище. Хороню тебя в своем сердце. Прости и прощай».

При этом в публикацию она добавила совместную фотографию с Борисом Моисеевым. На давнем снимке российские артисты молодые и успешные. Они смеются после проведения очередного концерта.

Борис Михайлович Моисеев родился 4 марта 1954 города в Могилеве (Белорусь). Он является многократным лауреатом таких музыкальных премий как «Овация» и «Золотой граммофон».