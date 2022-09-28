Борис Моисеев передал свое имущество Кристине Орбакайте и концертному директору Сергею Гороху

Борис Моисеев, скончавшийся вчера от третьего инсульта, еще при смерти распорядился нажитым имуществом. Свою квартиру в Латвии он оставил Кристине Обрайкате, а московские апартаменты передал концертному директору Сергею Гороху.

За свою жизнь покойный артист не встретил спутницу жизни. Детей у 68-летнего певца тоже не было. Из ближайших родственников есть два брата. Но с ними Моисеев не поддерживал связь.

После кончины Бориса Михайловича началось обсуждение наследства. Но оказалось, что еще при жизни известный балетмейстер передал часть недвижимого имущества друзьям. Певец, который считал Орбакайте как свою дочь, оформил на нее квартиру в латвийской Юрмале. Отблагодарил исполнитель концертного директора, который за ним ухаживал после двух инсультов. Он передал Гороху московскую квартиру, где жил последние годы.

Переданное имущество Кристине, по предварительным данным, оценивается в 150 тысяч евро. Трехкомнатная квартира была приобретена певцом в 2000 году. Апартаменты в центре Москвы стоят около 70 000 000 рублей.