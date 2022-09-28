Дима Билан отказался отменять концерты из-за частичной мобилизации в РФ

После объявления в РФ частичной мобилизации некоторые артисты решили отменить свои концерты в стране. Другие продолжают гастроли и заявляют, что таким образом хотят поддержать поклонников в трудное для всех время. Дима Билан оказался в числе тех, кто не будет отказываться от выступлений.

По мнению певца и киноактера, задачей любого артиста и частью его творческой профессии является «невозмутимость в любых ситуациях». Как говорит исполнитель, он не станет отменять концерты, ведь «это нечестно».

«Я там, где меня ждут», - заявил певец.

Участник «Евровидения» поблагодарил фанатов за то, что они держат себя в руках в сложившейся непростой ситуации. Музыкант также пообещал, что часть прибыли от выступлений он направит в детдома, школы и нуждающемуся населению.